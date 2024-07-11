В Уфе откроют свою яшмовую комнату

В Уфе создадут музей-сокровищницу искусств с уникальной яшмовой комнатой. Объект назвали по аналогии со знаменитым шедевром искусства «Янтарной комнатой». Об этом Радий Хабиров заявил на встрече с художниками Башкортостана. Там также обсудили новые меры поддержки для живописцев, развитие обучающих мастерских и решение наболевших проблем. Вопросов было много, что даже пришлось выйти за рамки регламента.
Прямо перед залом заседаний в Доме республики организовали выставку. На мольбертах всё то, чем живут художники. Наряду с обычными портретами и пейзажами много картин военной тематики, посвященной СВО. Всё-таки искусство — это отражение действительности.
Ежегодно на приобретение картин для музея государство выделяет чуть более миллиона рублей. Как сказали художники, средства небольшие. Радий Хабиров поручил Минкульту увеличить сумму в два или три раза. Но и обратил внимание, что в своем творчестве нужно ориентироваться на запросы времени, а сейчас — уделять особое внимание бойцам на передовой.
Сейчас почти нет программ поддержки художников. Радий Хабиров посоветовал творцам активнее участвовать в конкурсе на грант главы региона. А также поручил проработать вопрос с субсидиями. Председатель регионального отделения союза художников России Хатип Фазылов рассказал о проблеме с арендой помещения под галерею.
Вот уже больше 20 лет в Уфе на улице Ленина работает малый выставочный зал. В мае уфимские чиновники попросили освободить здание. Радий Хабиров прямо в ходе заседания распорядился продлить срок аренды.
Радий Хабиров рассказал о модернизации учебных заведений в сфере искусства, а также предложил выделять отдельные помещения в школах для обучения юных художников. Он также посоветовал организовывать выставки в популярных местах, например, в будущем Дворце борьбы, и напомнил о планах по открытию на Советской площади «Яшмовой комнаты», где будут также экспозиционные залы.
Автор ставшей теперь знаменитой картины «Молись, брат, я прикрою» Александр Скорняков поблагодарил Радия Хабирова за всеобъемлющую поддержку. Присутствующим в зале художникам Радий Хабиров вручил госнаграды, почетные грамоты, а также звания народных и заслуженных.
Уже после совещания Радий Хабиров пригласил художников в свой кабинет, стены которого украшают подаренные картины башкирских живописцев. Присутствующим он пожелал вдохновения, чтобы создавать больше шедевров.