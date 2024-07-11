В Уфе откроют свою яшмовую комнату

В Уфе создадут музей-сокровищницу искусств с уникальной яшмовой комнатой. Объект назвали по аналогии со знаменитым шедевром искусства «Янтарной комнатой». Об этом Радий Хабиров заявил на встрече с художниками Башкортостана. Там также обсудили новые меры поддержки для живописцев, развитие обучающих мастерских и решение наболевших проблем. Вопросов было много, что даже пришлось выйти за рамки регламента.

Прямо перед залом заседаний в Доме республики организовали выставку. На мольбертах всё то, чем живут художники. Наряду с обычными портретами и пейзажами много картин военной тематики, посвященной СВО. Всё-таки искусство — это отражение действительности.

Изобразительное искусство – одна из ярких составляющих духовной жизни человека. Оно доставляет эстетическое удовольствие, заставляет задуматься, пробуждает самые разные чувства. Сегодня художники отзываются и на те решения, на те действия, которые мы предпринимаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ежегодно на приобретение картин для музея государство выделяет чуть более миллиона рублей. Как сказали художники, средства небольшие. Радий Хабиров поручил Минкульту увеличить сумму в два или три раза. Но и обратил внимание, что в своем творчестве нужно ориентироваться на запросы времени, а сейчас — уделять особое внимание бойцам на передовой.

Для нас самое главное сейчас – это поддержка специальной военной операции. И относительно недавно я подписал указ о проведении конкурса на создание военно-патриотических произведений. По сути, это наш госзаказ на литературные, музыкальные произведения, произведения изобразительного искусства на патриотическую тематику, в том числе показывающие подвиги героев СВО. Это очень важно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас почти нет программ поддержки художников. Радий Хабиров посоветовал творцам активнее участвовать в конкурсе на грант главы региона. А также поручил проработать вопрос с субсидиями. Председатель регионального отделения союза художников России Хатип Фазылов рассказал о проблеме с арендой помещения под галерею.

Вот уже больше 20 лет в Уфе на улице Ленина работает малый выставочный зал. В мае уфимские чиновники попросили освободить здание. Радий Хабиров прямо в ходе заседания распорядился продлить срок аренды.

Радий Хабиров рассказал о модернизации учебных заведений в сфере искусства, а также предложил выделять отдельные помещения в школах для обучения юных художников. Он также посоветовал организовывать выставки в популярных местах, например, в будущем Дворце борьбы, и напомнил о планах по открытию на Советской площади «Яшмовой комнаты», где будут также экспозиционные залы.

О яшмовой комнате мы думаем на протяжении последних двух-трёх лет. Сначала реализацию проекта осложнила пандемия коронавируса, затем – санкционное давление. Тем не менее, планируется создать такой уникальный музей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Автор ставшей теперь знаменитой картины «Молись, брат, я прикрою» Александр Скорняков поблагодарил Радия Хабирова за всеобъемлющую поддержку. Присутствующим в зале художникам Радий Хабиров вручил госнаграды, почетные грамоты, а также звания народных и заслуженных.