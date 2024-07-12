В Башкирии подняли штрафы за бесконтрольный выпас домашнего скота

Штрафные санкции за бесконтрольный выпас скота увеличили парламентарии Башкирии, сообщает пресс-служба Госсобрания – Курултая республики. В силу вступил закон «О внесении изменений в статью 7.3 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях».

Фото №1 - В Башкирии подняли штрафы за бесконтрольный выпас домашнего скота

Согласно документу, за подобное правонарушение грозит штраф для граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц – от 7000 до 10 0000 рублей и для юридических лиц – от 20 000 до 25 000 рублей.

Увеличены размеры штрафов и за повторное нарушение: для граждан — от 4500 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 12 000 до 15 000 рублей, для юридических — от 30 000 до 45 000 рублей.

Законом увеличен размер штрафов за нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных. Проблема бесконтрольного выпаса не теряет актуальности. Скот вытаптывает траву и цветники, портит сельские улицы отходами жизнедеятельности, мешает автомобилистам и пешеходам. Попадая на проезжую часть или железнодорожные пути, животные становятся причиной серьезных ДТП, в том числе со смертельным исходом. Разъяснительная работа с населением не всегда дает ожидаемый результат — нужны чувствительные санкции, причем ответственность за повторное правонарушение должна быть жестче. 

Константин Толкачев, председатель Госсобрания-Курултая РБ

Фото: социальные сети

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