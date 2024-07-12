Владимир Путин наградил участника СВО из Башкирии высоким знаком отличия

Военнослужащему из Хайбуллинского района Башкирии вручен знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, сообщает ЦУР региона со ссылкой на социальные сети муниципальной администрации.

Боец с позывным «Хонда» награжден за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. На передовой он находится с мая прошлого года. Был ранен, но после лечения и курса реабилитации вернулся в строй.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.