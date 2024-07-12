В Уфе сумма выплат добровольцам СВО выросла до 300 тысяч рублей

Для жителей башкирской столицы, которые заключили контракт с Минобороны страны, размер единовременных выплат составит 300 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ Уфа». Соответствующий документ подписан мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым. Ранее сумма выплаты составляла 200 тысяч рублей.

Новая норма начала действовать 10 июля. Основные условия для получателей выплаты: регистрация на территории Уфы и заключение контракта для участия в спецоперации.

Напомним, ранее по поручению Главы республики Радия Хабирова также был увеличен размер единовременной выплаты из регионального бюджета: с 10 июля она составляет 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными, региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении контракта получат до 1 млн рублей.