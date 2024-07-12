В Уфе сумма выплат добровольцам СВО выросла до 300 тысяч рублей

Для жителей башкирской столицы, которые заключили контракт с Минобороны страны, размер единовременных выплат составит 300 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ Уфа». Соответствующий документ подписан мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым. Ранее сумма выплаты составляла 200 тысяч рублей.

Фото №1 - В Уфе сумма выплат добровольцам СВО выросла до 300 тысяч рублей

Новая норма начала действовать 10 июля. Основные условия для получателей выплаты: регистрация на территории Уфы и заключение контракта для участия в спецоперации.  

Напомним, ранее по поручению Главы республики Радия Хабирова также был увеличен размер единовременной выплаты из регионального бюджета: с 10 июля она составляет 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными, региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении контракта получат до 1 млн рублей.

Фото: сайт Минтруда РБ

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