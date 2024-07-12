В Башкирии из-за падения деревьев пострадали три человека

Экстренные службы Башкирии 12 июля получили информацию о том, что из-за падения деревьев пострадали люди, сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

Первый случай зафиксирован в Уфе, где дерево рухнуло на пожилых людей: 75-летнюю женщину и 82-летнего мужчину. Оба госпитализированы.

Еще один случай произошел в Стерлитамаке. Там от падения дерева пострадала 20-летняя девушка. Она тоже доставлена в стационар.

Причины инцидентов устанавливаются, уточнили в пресс-службе ведомства.