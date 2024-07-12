В Уфе презентовали проект «Башкирский чиновник 185 лет назад и сегодня»

Программа реализована при поддержке Фонда грантов главы республики региональной общественной организацией «Общество краеведов». А также совместно с Институтом истории, языка и литературы и Национальной библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди. Сумма грантов составила 2 млн 980 тыс. рублей.
В ходе реализации проекта создана и размещена на сайте Национальной библиотекой база данных «Чиновники башкирских кантонов Башкиро-мещеряковского войска».
Проведено социологическое исследование и изучение данных государственной статистики с целью составления портрета современного чиновника. В нем приняли участие более 650 человек. Исходя из проведенных исследований, в рамках проекта издан биографический справочник, тиражом в 500 единиц.