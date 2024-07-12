«Есть интересные предложения»: как будут сотрудничать Башкортостан и Узбекистан

«Дорожная карта» совместных проектов Башкортостана с Каракалпакстаном расписана до 2026 года. Об этом по итогам встречи с председателем Верховного Совета узбекской республики Аманбаем Орынбаевым сообщил Радий Хабиров.
Сегодня делегация Каракалпакстана ознакомилась с системой реагирования на обращения граждан в Центре управления республикой. Далее в ходе совещания представители руководства двух республик обсудили перспективы сотрудничества между регионами. По словам главы Башкортостана, сейчас прорабатываются совместные проекты в области нефте- и газохимии, сельского хозяйства, туризма. В планах — развивать сотрудничество в сфере образования.
После деловых мероприятий делегация Каракалпакстана в сопровождении Главы Башкортостана ознакомилась с памятником Муртазе Рахимову. Также гости возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову. Радий Хабиров рассказал гостям о комдиве и поделился историей создания скульптурной композиции.