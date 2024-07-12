«Есть интересные предложения»: как будут сотрудничать Башкортостан и Узбекистан

«Дорожная карта» совместных проектов Башкортостана с Каракалпакстаном расписана до 2026 года. Об этом по итогам встречи с председателем Верховного Совета узбекской республики Аманбаем Орынбаевым сообщил Радий Хабиров.

Сегодня делегация Каракалпакстана ознакомилась с системой реагирования на обращения граждан в Центре управления республикой. Далее в ходе совещания представители руководства двух республик обсудили перспективы сотрудничества между регионами. По словам главы Башкортостана, сейчас прорабатываются совместные проекты в области нефте- и газохимии, сельского хозяйства, туризма. В планах — развивать сотрудничество в сфере образования.

У нас есть интересные предложения в сфере промышленности – нефтехимии и газохимии, – а также в сельском хозяйстве и туризме. Полагаю, что в ближайшее время мы увидим реальные результаты этой работы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Народы Башкортостана, Каракалпакстана, Узбекистана очень близки, много общего с точки зрения культуры и истории. Сегодня между нами дружеские отношения. Глава Башкортостана был в Каракалпакстане. Мы собираемся участвовать в торжествах по случаю 450-летия Уфы. Приезжая сюда, мы чувствуем себя как дома.

Аманбай Орынбаев, председатель верховного совета Республики Каракалпакстан

После деловых мероприятий делегация Каракалпакстана в сопровождении Главы Башкортостана ознакомилась с памятником Муртазе Рахимову. Также гости возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову. Радий Хабиров рассказал гостям о комдиве и поделился историей создания скульптурной композиции.

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