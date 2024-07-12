«Есть интересные предложения»: как будут сотрудничать Башкортостан и Узбекистан

Народы Башкортостана, Каракалпакстана, Узбекистана очень близки, много общего с точки зрения культуры и истории. Сегодня между нами дружеские отношения. Глава Башкортостана был в Каракалпакстане. Мы собираемся участвовать в торжествах по случаю 450-летия Уфы. Приезжая сюда, мы чувствуем себя как дома.

Аманбай Орынбаев, председатель верховного совета Республики Каракалпакстан