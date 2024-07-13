Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО

В ходе поездки в Учалинский район Глава Башкортостана также встретился с семьями погибших участников специальной военной операции. Радий Хабиров выразил соболезнования родителям, жёнам и детям бойцов и вручил им ордена генерала Шаймуратова.
Военнослужащие были удостоены республиканских наград посмертно за мужество и героизм при выполнении боевых задач. Руководитель региона напомнил, что в Республиканском кардиоцентре действует программа оздоровления и реабилитации родителей погибших участников СВО. Радий Хабиров также ответил на вопросы и дал ряд поручений.
Радий Хабиров также навестил семью участника спецоперации, майора Загира Валеева. Сейчас после лечения боец приехал к родным. Его супруга Наталья — тоже участник боевых действий. Вместе они воспитывают дочь и двух сыновей. Валеев награжден орденом генерала Шаймуратова и удостоен 17 медалей. Глава Башкортостана поинтересовался дальнейшими планами военнослужащего.