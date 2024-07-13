Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО

В ходе поездки в Учалинский район Глава Башкортостана также встретился с семьями погибших участников специальной военной операции. Радий Хабиров выразил соболезнования родителям, жёнам и детям бойцов и вручил им ордена генерала Шаймуратова.

Военнослужащие были удостоены республиканских наград посмертно за мужество и героизм при выполнении боевых задач. Руководитель региона напомнил, что в Республиканском кардиоцентре действует программа оздоровления и реабилитации родителей погибших участников СВО. Радий Хабиров также ответил на вопросы и дал ряд поручений.

Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои, и наша общая задача – беречь память о них. Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества. Спасибо большое за ваших сыновей. Наша главная задача – помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также навестил семью участника спецоперации, майора Загира Валеева. Сейчас после лечения боец приехал к родным. Его супруга Наталья — тоже участник боевых действий. Вместе они воспитывают дочь и двух сыновей. Валеев награжден орденом генерала Шаймуратова и удостоен 17 медалей. Глава Башкортостана поинтересовался дальнейшими планами военнослужащего.

Пусть Всевышний благословит эту семью, даст сил, уважения. И спасибо родителям, которые рядом с ними. Горжусь, что у нас есть такие люди.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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