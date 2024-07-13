Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО

Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои, и наша общая задача – беречь память о них. Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества. Спасибо большое за ваших сыновей. Наша главная задача – помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан