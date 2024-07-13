«Награда всей республики»: как политологи оценили награждение Андрея Назарова медалью Столыпина

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров награжден медалью Столыпина второй степени. Распоряжение об этом подписал руководитель кабинета министров России Михаил Мишустин. Медаль Столыпина вручается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе за реализацию проектов в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры.

Андрей Назаров занимает должность премьер-министра Башкортостана с 2020 года. Эксперты отмечают, что в команде Радия Хабирова он принимает непосредственное участие в реализации большого количества прорывных стратегических проектов. А сама награда — признание на федеральном уровне успешной работы управленческой команды Башкортостана, возглавляемой главой республики.

Правая рука главы республики. Много энергии он потратил на развитие своего родного Сибая и Зауралья. Медаль Петра Столыпина — это очень почетно. Лично для Андрея Геннадьевича Назарова, но и для всей команды, которая работает. Награда всей республики. Отметили как раз-таки ее вклад в современное экономическое развитие страны.

Сергей Лаврентьев, политолог

Управленческая команда республики под руководством Радия Хабирова, где с 2020-го Андрей Геннадьевич является премьер-министром, столкнулась в последние годы с целым рядом масштабных вызовов. Правительству удалось не просто нивелировать последствия пандемии, санкционных ограничений, адаптировать республику к новым условиям, но были приняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса и населения. Республика получила развитие, мы досрочно вышли на уровень валового регионального продукта в 2 трлн рублей и превысили 500 млрд рублей инвестиций, которые у нас были в 310-м указе главы республики.

Александр Дегтярёв, вице-президент академии наук Республики Башкортостан, доктор экономических наук
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