«Награда всей республики»: как политологи оценили награждение Андрея Назарова медалью Столыпина

Управленческая команда республики под руководством Радия Хабирова, где с 2020-го Андрей Геннадьевич является премьер-министром, столкнулась в последние годы с целым рядом масштабных вызовов. Правительству удалось не просто нивелировать последствия пандемии, санкционных ограничений, адаптировать республику к новым условиям, но были приняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса и населения. Республика получила развитие, мы досрочно вышли на уровень валового регионального продукта в 2 трлн рублей и превысили 500 млрд рублей инвестиций, которые у нас были в 310-м указе главы республики.

Александр Дегтярёв, вице-президент академии наук Республики Башкортостан, доктор экономических наук