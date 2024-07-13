«Награда всей республики»: как политологи оценили награждение Андрея Назарова медалью Столыпина

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров награжден медалью Столыпина второй степени. Распоряжение об этом подписал руководитель кабинета министров России Михаил Мишустин. Медаль Столыпина вручается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе за реализацию проектов в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры.
Андрей Назаров занимает должность премьер-министра Башкортостана с 2020 года. Эксперты отмечают, что в команде Радия Хабирова он принимает непосредственное участие в реализации большого количества прорывных стратегических проектов. А сама награда — признание на федеральном уровне успешной работы управленческой команды Башкортостана, возглавляемой главой республики.