В Уфе выпускники Института права УУНиТ получили дипломы

В Уфе вручили дипломы выпускникам Института права Уфимского университета науки и технологий. В конгресс-холле собрались 400 студентов, окончивших бакалавриат по направлению «Юриспруденция», из них 52 получили красные дипломы. Кто-то из студентов был удостоен даже трёх удостоверений.

Двери института всегда открыты для молодых специалистов, которых будут рады видеть как в качестве преподавателей, так и партнеров. Сейчас в УУНиТ учатся ребята со всего мира. Выпускников поздравили не только руководители и преподаватели вуза, но и представители профильных ведомств. Они заявили о готовности поддержать молодых специалистов.