Ночью на въезде в Уфу разбился байкер

В Уфе минувшей ночью произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. По данным пресс-службы ГАИ Башкирии, ДТП случилось во втором часу ночи в Кировском районе города.  

Фото №1 - Ночью на въезде в Уфу разбился байкер

Предварительно установлено, что 44-летний мотоциклист ехал по Оренбургскому тракту в сторону улицы Заки Валиди и врезался в металлическое ограждение. От удара мотоцикл перевернулся.  

В результате происшествия владелец байка скончался на месте аварии до приезда медиков. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.  

Фото: скриншот видео ГАИ Уфы

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