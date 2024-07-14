Ночью на въезде в Уфу разбился байкер

В Уфе минувшей ночью произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. По данным пресс-службы ГАИ Башкирии, ДТП случилось во втором часу ночи в Кировском районе города.

Предварительно установлено, что 44-летний мотоциклист ехал по Оренбургскому тракту в сторону улицы Заки Валиди и врезался в металлическое ограждение. От удара мотоцикл перевернулся.

В результате происшествия владелец байка скончался на месте аварии до приезда медиков. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.