Доброволец СВО из Башкирии ушел на передовую по зову души и сердца

Вот уже год как боец с позывным «Ишим» выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации. По словам корреспондента издания «Октябрьский нефтяник» Анастасии Нигматуллиной, на фронт он ушёл добровольцем. Дома воина ждут супруга и трое детей.

Когда 37-летний «Ишим» задумал подписать контракт с Минобороны страны, его жена Альфия предлагала хорошенько все обдумать: тогда в семье ждали пополнения. Но мужчина твердо стоял на своем. Даже после рождения третьего ребенка.

Изначально, когда начался набор, я понимал, что поеду. Альфия, конечно, переживала, плакала. На некоторое время я откладывал заключение контракта, но потом всё же поставил жену перед фактом: еду, и никаких разговоров. Многие мои товарищи находились на фронте. Мне было стыдно, что они там, а я, физически подготовленный, остался дома. Доброволец СВО, позывной «Ишим»

В звании младшего сержанта «Ишим» служит командиром отделения в мотострелковом полку «Башкортостан». Вместе в ним в одном строю Отчизну защищают не только жители нашей республики, но и бойцы из других регионов страны.

Сейчас боец уже во второй раз приехал домой на побывку – в краткосрочный отпуск. И, как говорит сам военнослужащий, на фронт зовет душа.

Не знаю, как передать эти ощущения: душа зовёт, патриотизм. Пока не закончится спецоперация, не смогу жить спокойно. Мне кажется, сейчас время такое — если есть возможность, нужно защищать Отечество. Доброволец СВО, позывной «Ишим»

А еще боец рассказывает, что самый большой враг на поле боя — это дроны. Их очень много, они везде. А противник только и ждет, когда начнется эвакуация: целится по живой силе и транспорту.

По словам супруги добровольца, несмотря на расстояние, муж часто по видеосвязи беседует со своими детьми, воспитывает их. Семья с нетерпеньем ждет возвращения папы домой, чтобы снова жить вместе, как раньше.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

С 10 июля 2024 года в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты воинам, заключившим контракт с Минобороны страны, до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными, региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении контракта получат до 1 млн рублей.