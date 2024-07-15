В Башкирии проходит операция «Мототехника»

С начала года в республике произошло почти 80 ДТП с участием водителей мотоциклов, скутеров и мопедов. Пять человек погибли. Статистика Госавтоинспекции показывает, что среди пострадавших каждый третий – несовершеннолетний. В республике сейчас проходит операция «Мототехника». Госавтоинспекторы за три дня зафиксировали около 150 нарушений.

Прижиматься мотоциклист с пассажиром вовсе не собирался. С дороги свернул в сторону лесопосадки. Вот только рыхлую влажную землю мотоцикл уже не преодолел. Оказалось, что за рулем сидел несовершеннолетний юноша, а позади – его мама. По всей видимости, такие поездки с сыном для нее – дело привычное. Было составлено несколько административных материалов, в том числе и на маму за ненадлежащее воспитание ребенка.

А вот другой нарушитель в Кармаскалинском районе старался выжать максимум из своего квадроцикла. Убегал мужчина неспроста. Он не раз попадался пьяным за рулем. За это имеет уголовку. В этот день снова был нетрезв. На ходу даже скинул пассажира. И теперь у хмельного гонщика могут отобрать транспорт, штраф может составить несколько сотен тысяч рублей. Или же мужчина может сесть за решетку.

Пожилой мужчина в Федоровском районе думал, что оторвался от гаишников через огороды на мотоцикле. Но инспекторы ехали по следам и настигли мотоциклиста у чужого дома, где нарушитель пытался скрыться. Чутье их не подвело – мужчина был пьян. А на мотоцикле были подложные номера.

С начала года для пяти мотоциклистов поездки завершились трагически. Один из последних случаев произошел в минувшие выходные в Уфе. 44-летний водитель врезался в металлическое ограждение на Оренбургском тракте. Удар был такой силы, что выжить шансов не было. Сотрудники Госавтоинспекции постоянно получают и сообщения через чат-бот о несовершеннолетних мотоциклистах, которые зачастую без какой-либо экипировки рассекают по улицам городов и сел. Правилами управления двухколесным транспортом пренебрегают и взрослые. Без прав, шлемов, номеров и подшофе – вот самые распространенные нарушения тех, кто сел за руль мотоцикла и квадроцикла.