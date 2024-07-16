Флаг, посвященный юбилею Уфы, развернули на Северном полюсе

Флаг, посвященный 450-летию башкирской столицы, доставили на Северный полюс. Об этом рассказала председатель Общественной палаты Уфы Ольга Одинокова, которая стала членом экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы». На флаге оставили свои подписи и пожелания жителям Уфы известный путешественник Федор Конюхов и командир атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов.