Флаг, посвященный юбилею Уфы, развернули на Северном полюсе

Флаг, посвященный 450-летию башкирской столицы, доставили на Северный полюс. Об этом рассказала председатель Общественной палаты Уфы Ольга Одинокова, которая стала членом экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы». На флаге оставили свои подписи и пожелания жителям Уфы известный путешественник Федор Конюхов и командир атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов.

Фото №1 - Флаг, посвященный юбилею Уфы, развернули на Северном полюсе

Мэром нам была дана возможность доставить на Северный полюс флаг, на котором обозначена знаменательная дата — 450 лет нашей столицы. Мы пообщались с Федором Филипповичем. Он поздравил Уфу с юбилеем и передал добрые пожелания всем жителям города. 

Ольга Одинокова, председатель Общественной палаты Уфы

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, одна из главных задач этой экспедиции – установление мировых рекордов.

Фото: Город Уфа, телеграм

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