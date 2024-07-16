В Уфе пьяный мужчина 12 часов находился в воде

Житель села Федоровка приехал на уфимский пляж «Солнечный», чтобы искупаться и отдохнуть. В пресс-службе Управления гражданской защиты города рассказали, что позже 42-летний мужчина решил на лодке добраться до дикого пляжа. Там он продолжил отдыхать, но уже с алкоголем.

А вот о том, как вернуться обратно, смельчак не подумал. Еще и мобильник утопил в замусоренной топляком воде. Спустился в реку, стал искать гаджет и провалился. Так он провел в воде 12 часов. Мужчина крепко держался за бревна и звал на помощь. Но очевидцы его услышали только сегодня утром и вызвали спасателей.