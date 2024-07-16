Из Уфы бойцов полка «Башкортостан» проводили в зону СВО после отпуска

После краткосрочного отпуска военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан» возвращаются в зону проведения СВО. В Уфе состоялась очередная централизованная отправка мобилизованных. Традиционная церемония прошла на площади перед «Уфа-Ареной».
Проводить бойцов приехали жены с детьми, родители и товарищи. В отправке приняли участие представители военкомата республики, религиозные деятели и представители администрации.
Для своих мужей и сыновей женщины собрали в дорогу теплую одежду, продовольствие, средства личной гигиены. Бойцы рассказали, как провели свой отпуск, а их супруги и матери поделились своими эмоциями.