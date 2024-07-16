В Башкирии приступили к ремонту Новозирганского моста

В Хайбуллинском районе стартовал ремонт Новозирганского моста. Участок длиной 131,4 м проходит через реку Таналык. Автодорога Акъяр- Новочеркасск, соединяет Башкирию с Оренбургской областью.
12 июля с инспекцией на место строительства выезжала рабочая группа межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в сфере добычи полезных ископаемых на территории республики во главе с первым заместителем руководителя администрации Главы Башкирии по внутренней политике Азатом Бадрановым.
По словам главы Хайбуллинского района Рустама Шарипова, изначально ремонт моста был запланирован на 2023 год. Но когда подрядчик приступил к вскрытию верхнего слоя, обнаружились дефекты, не подлежащие ремонту. Пришлось срочно менять проект. В 2024 году в соответствии с поручением Главы республики Радия Хабирова принято решение уже о капитальном ремонте моста с заменой всех пролётных строений.
Общая стоимость строительно-монтажных работ на 2024-25 годы составила около 270 млн рублей. Новый контракт предусматривает ремонт автомобильной дороги в этом направлении на границе с Оренбургской областью на участке 3 км. Эти работы подрядчики должны завершить до 1 октября 2024 года. Также в рамках ремонта моста запланированы отсыпка и ремонт объездной дороги Мамбетово – Сагитово – Новочеркасск протяженностью 18,6 км, что существенно облегчит дорогу до Акъяра для местных жителей.
Также по поручению Главы Башкирии продолжаются ремонтные работы и на автодороге Сибай – Акъяр. В этом году планируется обновление на участке длиной в 6 км. Работы на данной автомобильной дороге будут продолжены в 2025, 2026 годах.
Фото: bashinform.ru