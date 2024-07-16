В Башкирии приступили к ремонту Новозирганского моста

В Хайбуллинском районе стартовал ремонт Новозирганского моста. Участок длиной 131,4 м проходит через реку Таналык. Автодорога Акъяр- Новочеркасск, соединяет Башкирию с Оренбургской областью.

Фото №1 - В Башкирии приступили к ремонту Новозирганского моста

12 июля с инспекцией на место строительства выезжала рабочая группа межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в сфере добычи полезных ископаемых на территории республики во главе с первым заместителем руководителя администрации Главы Башкирии по внутренней политике Азатом Бадрановым.

По словам главы Хайбуллинского района Рустама Шарипова, изначально ремонт моста был запланирован на 2023 год. Но когда подрядчик приступил к вскрытию верхнего слоя, обнаружились дефекты, не подлежащие ремонту. Пришлось срочно менять проект. В 2024 году в соответствии с поручением Главы республики Радия Хабирова принято решение уже о капитальном ремонте моста с заменой всех пролётных строений.

Общая стоимость строительно-монтажных работ на 2024-25 годы составила около 270 млн рублей. Новый контракт предусматривает ремонт автомобильной дороги в этом направлении на границе с Оренбургской областью на участке 3 км. Эти работы подрядчики должны завершить до 1 октября 2024 года. Также в рамках ремонта моста запланированы отсыпка и ремонт объездной дороги Мамбетово – Сагитово – Новочеркасск протяженностью 18,6 км, что существенно облегчит дорогу до Акъяра для местных жителей.

Для нас это долгожданный проект, один из самых важных и, наверное, один из самых болезненных вопросов, связанных с дорогами. Поэтому мы очень ждем этот мост, хотя проект и предусматривает завершение строительства к октябрю 2025 года, будем настоятельно просить подрядчика ускорения темпов ремонтных работ.

Рустам Шарипов, глава Хайбуллинского района

На сегодняшний день на площадке устроен строительный городок, завезена техника, щебеночно-песчаная смесь для объездной дороги. В ремонтных работах задействованы автокран, экскаватор, грейдер, каток, два КамАЗа. Ранее были демонтированы перильные и барьерные ограждения моста, разобрано покрытие и бетонные балки пролетных строений.

представитель подрядной организации

Также по поручению Главы Башкирии продолжаются ремонтные работы и на автодороге Сибай – Акъяр. В этом году планируется обновление на участке длиной в 6 км. Работы на данной автомобильной дороге будут продолжены в 2025, 2026 годах.

Фото: bashinform.ru

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