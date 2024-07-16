В Башкирии приступили к ремонту Новозирганского моста

Для нас это долгожданный проект, один из самых важных и, наверное, один из самых болезненных вопросов, связанных с дорогами. Поэтому мы очень ждем этот мост, хотя проект и предусматривает завершение строительства к октябрю 2025 года, будем настоятельно просить подрядчика ускорения темпов ремонтных работ.

Рустам Шарипов, глава Хайбуллинского района