Радий Хабиров вручил госнаграды участникам СВО и водителям гумконвоев

Вам и вашим боевым товарищам хочется низко поклониться. Я всегда говорю: там, на передовой, самые лучшие наши люди. Мы гордимся вами. И всегда постараемся быть поддержкой вам и вашим семьям. Позвольте мне искренне поблагодарить ваши семьи, родных и близких, которые поддерживают вас и ждут дома с верой и надеждой. Желаю всем стойкости и мужества. Скорейшей победы и возвращения домой живыми и невредимыми!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан