Радий Хабиров вручил госнаграды участникам СВО и водителям гумконвоев

Глава Башкортостана вручил государственные награды участникам СВО и водителям гумконвоев. Медалей и орденов Шаймуратова были удостоены 28 человек. Это бойцы, которые прибыли на малую родину в краткосрочный отпуск или на лечение, а также социальные координаторы фонда «Защитники Отчества» и те, кто доставляет гуманитарные грузы на Донбасс.
В зал герои церемонии пришли с членами своих семей. Радий Хабиров выразил уважение и благодарность присутствующим за честную службу, ратные подвиги и мужество. Ну а обращаясь к действующим военнослужащим, напомнил, что республика всегда подставит плечо и будет крепим тылом для солдат.