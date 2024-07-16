Радий Хабиров вручил госнаграды участникам СВО и водителям гумконвоев

Глава Башкортостана вручил государственные награды участникам СВО и водителям гумконвоев. Медалей и орденов Шаймуратова были удостоены 28 человек. Это бойцы, которые прибыли на малую родину в краткосрочный отпуск или на лечение, а также социальные координаторы фонда «Защитники Отчества» и те, кто доставляет гуманитарные грузы на Донбасс.

В зал герои церемонии пришли с членами своих семей. Радий Хабиров выразил уважение и благодарность присутствующим за честную службу, ратные подвиги и мужество. Ну а обращаясь к действующим военнослужащим, напомнил, что республика всегда подставит плечо и будет крепим тылом для солдат.

Вам и вашим боевым товарищам хочется низко поклониться. Я всегда говорю: там, на передовой, самые лучшие наши люди. Мы гордимся вами. И всегда постараемся быть поддержкой вам и вашим семьям. Позвольте мне искренне поблагодарить ваши семьи, родных и близких, которые поддерживают вас и ждут дома с верой и надеждой. Желаю всем стойкости и мужества. Скорейшей победы и возвращения домой живыми и невредимыми!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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