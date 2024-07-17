В зоне СВО в полку «Башкортостан» служит «Шаманка» из Самары

Военнослужащая спецоперации с позывным «Шаманка» все вокруг озаряет своей ослепительной улыбкой. Женщина родом из Самарской области, в мирное время работала в роддоме в хирургическом отделении. А сегодня она спасает раненых. О ней рассказал корреспондент издания «Стерлитамакский рабочий» Рамиль Мансуров.

Отец военный, да и вся семья у нас – военнослужащие. Оба моих деда воевали с фашистской нечестью. Так что сюда я попала не случайно. Я работала в хирургическом отделении. Когда началась спецоперация, решила, что мой опыт и навыки здесь более востребованы. Боец СВО, позывной «Шаманка»

В полку «Башкортостан» в основном служат наши земляки. Но вместе с тем здесь немало бойцов и из других регионов страны. В их числе – наша героиня. «Шаманка» служит в медбригаде танкового батальона, находясь на посту круглосуточно.

Никто здесь не ищет смерти. Каждый раз, поднимаясь в атаку, каждый рассчитывает выжить! А наша задача – спасать жизни людей. Попросту нет времени рассуждать о том, что «тяжко», что «страшно». Берешь себя в руки, перевязываешь раны, эвакуируешь. Конечно, новорожденный младенец и раненый боец в твоих руках – разные понятия. Но в обоих случаях это чья-то жизнь. Боец СВО, позывной «Шаманка»

Еще женщина рассказывает о боевых буднях, когда каждая секунда на счету и промедление может стоить жизни раненому бойцу. А бывает и так, что во время эвакуации под взрывами и обстрелами навстречу нашим идет противник. Ему нет разницы, кто ты – медик или командир. Для него ты – враг.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

С 10 июля 2024 года в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты воинам, заключившим контракт с Минобороны страны, до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными, региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении контракта получат до 1 млн рублей.