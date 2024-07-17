В зоне СВО в полку «Башкортостан» служит «Шаманка» из Самары

Военнослужащая спецоперации с позывным «Шаманка» все вокруг озаряет своей ослепительной улыбкой. Женщина родом из Самарской области, в мирное время работала в роддоме в хирургическом отделении. А сегодня она спасает раненых. О ней рассказал корреспондент издания «Стерлитамакский рабочий» Рамиль Мансуров.
В полку «Башкортостан» в основном служат наши земляки. Но вместе с тем здесь немало бойцов и из других регионов страны. В их числе – наша героиня. «Шаманка» служит в медбригаде танкового батальона, находясь на посту круглосуточно.
Еще женщина рассказывает о боевых буднях, когда каждая секунда на счету и промедление может стоить жизни раненому бойцу. А бывает и так, что во время эвакуации под взрывами и обстрелами навстречу нашим идет противник. Ему нет разницы, кто ты – медик или командир. Для него ты – враг.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
С 10 июля 2024 года в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты воинам, заключившим контракт с Минобороны страны, до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными, региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении контракта получат до 1 млн рублей.
Фото: издание «Стерлитамакский рабочий»