В районе Башкирии взрослый медведь загрыз телят

В Башкирии медведь растерзал телят, сообщает издание «Дуванский вестник». Недалеко от деревни Каракулево Дуванского района на лугу, который был оборудован электропастухом, обнаружены останки домашних животных.

Зверь вырвал у теленка позвоночник. По мнению экспертов, это говорит о том, что нападал медведь, которому примерно год. Также специалисты полагают, что хищник обязательно вернется на то место, где оставил часть своей добычи.

Охотники рекомендуют жителям Башкирии не заходить вглубь леса, а при встрече с медведем не поворачиваться к нему спиной. Место встречи со зверем следует покидать без резких движений.