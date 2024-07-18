В Башкирии на водохранилище спасли тонущего мужчину

Инцидент произошел накануне близ села Наратасты на Шаранском водохранилище, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии.
Как выяснилось, 49-летний мужчина, будучи нетрезвым, купался на необорудованном для купания территории. На место происшествия прибыли спасатели. Его осмотрели медики и отпустили.
В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на водоемах. Кроме того, важно не оставлять детей без присмотра взрослых, не заплывать за буйки и не заходить в воду в незнакомом месте.
Фото: главное управление МЧС по Республике Башкортостан