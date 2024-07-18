В Уфе обсудили подготовку к шестому Всемирному Курултаю башкир

Включить участников-ветеранов спецоперации в состав делегатов Всемирного курултая башкир предложил первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Азат Бадранов. Сегодня в Уфе обсудили подготовку к мероприятию.

В ноябре этого года столица региона примет шестой Всемирный курултай башкир. В оргкомитете приняли участие представители различных министерств, ведомств. Мероприятие традиционно проводится раз в пять лет.

По словам организаторов, приоритет в этот раз отдадут деловому формату, а в список участников можно включить родных и близких военнослужащих. На шестой Всемирный курултай башкир избрано более 700 делегатов, которые приедут из разных городов и районов Башкортостана, субъектов страны и других государств.