В Башкирии прошёл «Чашка Фест»

В деревне Нижний Тыхтем в Калтасинском районе прошёл «Чашка Фест». На фестивале состоялось открытие спортивной площадки. На импровизированной сцене наградили активных жителей района, принявших активное участие в благоустройстве территорий.

Состоится открытие спортивной площадки, построенной в рамках проекта «Территория активности» при поддержке гранта Президента РФ. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения. С праздником Вас!

Организаторами мероприятия были проведены флешмобы, веселые старты и активные игры. Участникам особенно понравилось совместное занятие йогой, завершился фестиваль чайной церемоний, где рассказали о различных сортах чая. А также о пользе трав, растущих на территории нашей республики.