В Башкирии прошёл «Чашка Фест»

В деревне Нижний Тыхтем в Калтасинском районе прошёл «Чашка Фест». На фестивале состоялось открытие спортивной площадки. На импровизированной сцене наградили активных жителей района, принявших активное участие в благоустройстве территорий.
Организаторами мероприятия были проведены флешмобы, веселые старты и активные игры. Участникам особенно понравилось совместное занятие йогой, завершился фестиваль чайной церемоний, где рассказали о различных сортах чая. А также о пользе трав, растущих на территории нашей республики.