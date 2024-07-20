Из Уфы в зону СВО отправили гумпомощь с мобильной баней и «Нивой»

Ленинский район города Уфы направил на позиции своих мобилизованных в зону СВО очередную гуманитарную помощь. По просьбам самих бойцов в неё вошли мобильная баня и бронированная «Нива».
По словам главы администрации Ленинского района Олега Котова, который сам недавно вернулся с Донбасса, куда лично отвозил гумпомощь, закрываются и другие потребности военнослужащих. Предприниматели и неравнодушные жители помогают в закупке спецсредств, масксетей, стройматериалов для блиндажей. В подготовке внедорожников помогают местные автосервисы.
Поблагодарить сотрудников Ленинской администрации и неравнодушных жителей района приехал мобилизованный с позывным «Сапа». Боец находился дома в краткосрочном отпуске и вместе с гумконвоем отправился на Донбасс.
За мужество на поле боя уфимец награжден медалью генерала Шаймуратова. Говорит, что «Нива» пригодится его подразделению, так как недавно его машину взорвали. Сослуживцы также ждут мобильную баню на новых позициях.