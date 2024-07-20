Из Уфы в зону СВО отправили гумпомощь с мобильной баней и «Нивой»

Ленинский район города Уфы направил на позиции своих мобилизованных в зону СВО очередную гуманитарную помощь. По просьбам самих бойцов в неё вошли мобильная баня и бронированная «Нива».

По словам главы администрации Ленинского района Олега Котова, который сам недавно вернулся с Донбасса, куда лично отвозил гумпомощь, закрываются и другие потребности военнослужащих. Предприниматели и неравнодушные жители помогают в закупке спецсредств, масксетей, стройматериалов для блиндажей. В подготовке внедорожников помогают местные автосервисы.

Поблагодарить сотрудников Ленинской администрации и неравнодушных жителей района приехал мобилизованный с позывным «Сапа». Боец находился дома в краткосрочном отпуске и вместе с гумконвоем отправился на Донбасс.