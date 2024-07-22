В Башкирии прошёл туристический фестиваль среди людей с ОВЗ

В Башкортостане прошел XI Всероссийский туристический фестиваль среди людей с инвалидностью «Юрюзань-2024». На территории геопарка «Янгантау» он собрал 17 команд со всей страны. В этом году впервые участие также приняли и ветераны СВО. В числе самых дальних и спортсмены из ЛНР и ДНР.
Состоялись четыре вида соревнований: дистанция на средствах передвижения, пешеходная, горная и водная. Соревнования прошли в личном и командном зачете. Спортсмены плыли на катамаранах, поднимались на скалы.
В этом году впервые вне зачета состоялась «Комбинированная эстафета». Езда на коляске, в том числе змейкой, соревнование на воде, подъем и спуск на скалодроме и стрельба из лука. В следующем году ее намерены включить в основную часть. В итоговом зачете победу одержала команда Башкортостана.