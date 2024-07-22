В Башкирии прошёл туристический фестиваль среди людей с ОВЗ

В Башкортостане прошел XI Всероссийский туристический фестиваль среди людей с инвалидностью «Юрюзань-2024». На территории геопарка «Янгантау» он собрал 17 команд со всей страны. В этом году впервые участие также приняли и ветераны СВО. В числе самых дальних и спортсмены из ЛНР и ДНР.

Состоялись четыре вида соревнований: дистанция на средствах передвижения, пешеходная, горная и водная. Соревнования прошли в личном и командном зачете. Спортсмены плыли на катамаранах, поднимались на скалы.