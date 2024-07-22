Радий Хабиров сообщил о дате завершения строительства геномного центра

В геномном центре будут проводить фундаментальные и прикладные биомедицинские исследования. Его специализации — персонализированная медицина, искусственный интеллект в генетике, биоинформатика и другие. Планируем, что здесь будут реализовывать междисциплинарные проекты в сфере информационных технологий.

Радий Хабиров, Глава Башкирии