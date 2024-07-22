Радий Хабиров сообщил о дате завершения строительства геномного центра

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях рассказал о ходе строительства геномного центра в Уфе. Он отметил, что оно осуществляется в рамках возведения второй очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.
Также руководитель региона рассказал, что здание центра будет 4-этажным, его общая площадь – 5,5 тысячи квадратных метров. Здесь установят самое современное оборудование.
Он подчеркнул, что работы планируется завершить к началу декабря текущего года.
Фото и видео: Радий Хабиров, ТГ