Радий Хабиров сообщил о дате завершения строительства геномного центра

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях рассказал о ходе строительства геномного центра в Уфе. Он отметил, что оно осуществляется в рамках возведения второй очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

В геномном центре будут проводить фундаментальные и прикладные биомедицинские исследования. Его специализации — персонализированная медицина, искусственный интеллект в генетике, биоинформатика и другие. Планируем, что здесь будут реализовывать междисциплинарные проекты в сфере информационных технологий. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также руководитель региона рассказал, что здание центра будет 4-этажным, его общая площадь – 5,5 тысячи квадратных метров. Здесь установят самое современное оборудование.

Сегодня мы создаем мощную инфраструктурную базу для будущих прорывов в сфере медицины, генетики и развития искусственного интеллекта. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Он подчеркнул, что работы планируется завершить к началу декабря текущего года.  

Фото и видео: Радий Хабиров, ТГ

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