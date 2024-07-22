Из Башкирии в зону СВО проводили бойцов после двухнедельного отпуска

В республике в зону СВО провожали мобилизованных. Три десятка бойцов две недели были в отпуске и теперь вновь едут выполнять поставленные задачи.
На спецоперации военнослужащие находятся почти два года. Для многих это уже третий по счету отпуск. Однако среди присутствующих были и те, кто только заключил контракт. Солдат провожали их близкие. Как рассказали бойцы, даже во время отдыха они находятся на связи с сослуживцами.
Напомним, военнослужащие по контракту от Башкортостана теперь получают подъемные до 1 миллиона рублей. Сумма увеличена по поручению Радия Хабирова. Она формируется за счет единовременной выплаты, которая составляет 505 тысяч, и выплат от Минобороны России и муниципалитетов. Жители Башкортостана, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут обратиться в ситуационный центр по номеру 122, а также в офисы МФЦ «Мои документы».