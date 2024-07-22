Из Башкирии в зону СВО проводили бойцов после двухнедельного отпуска

В республике в зону СВО провожали мобилизованных. Три десятка бойцов две недели были в отпуске и теперь вновь едут выполнять поставленные задачи.

На спецоперации военнослужащие находятся почти два года. Для многих это уже третий по счету отпуск. Однако среди присутствующих были и те, кто только заключил контракт. Солдат провожали их близкие. Как рассказали бойцы, даже во время отдыха они находятся на связи с сослуживцами.