В Башкирии открылся военно-полевой лагерь «Каракорт»

В Иглинском районе открылся военно-полевой лагерь «Каракорт». Он представляет собой площадку, на которой будут отрабатываться основы военного дела. Для этого здесь расположены различные объекты. В частности стрельбище, где будет проходить обучение огневой подготовке, имеется полоса препятствий.
Также будет работать полевая столовая, установлены армейские палатки, есть и бытовые комнаты с душевыми и санузлами. В открытии приняли участие представители муниципалитета, Союза десантников России, ветераны военной службы и боевых действий.
На территории лагеря начато строительство окопного городка. Также создадут тактическую деревню для отработки боевых действий. Оформят и огненно-штурмовую полосу. Занятия для начинающих будут проводить участники боевых действий и СВО. Для гостей команда страйкболистов провела показательные выступления по отработке захвата и уничтожения условной группы диверсантов.