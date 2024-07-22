В Башкирии открылся военно-полевой лагерь «Каракорт»

В Иглинском районе открылся военно-полевой лагерь «Каракорт». Он представляет собой площадку, на которой будут отрабатываться основы военного дела. Для этого здесь расположены различные объекты. В частности стрельбище, где будет проходить обучение огневой подготовке, имеется полоса препятствий.

Также будет работать полевая столовая, установлены армейские палатки, есть и бытовые комнаты с душевыми и санузлами. В открытии приняли участие представители муниципалитета, Союза десантников России, ветераны военной службы и боевых действий.