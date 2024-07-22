ФК «Уфа» уступил «Нефтехимику» во втором матче Первой лиги

Футбольный клуб «Уфа» проиграл во втором матче Первой лиги. Игра проходила на выезде и завершилась победой хозяев – 2:1.

Роман Пасевич первым вывел Уфу вперед, но соперник сначала сравнял, а затем установил окончательный результат матча. Главный тренер уфимцев Евгений Харлачёв после игры отметил, что подопечные начали игру уверенно, но позже отдали инициативу.