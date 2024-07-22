В Башкирии боец СВО собрал волейбольную команду

Боец специальной операции собрал в родном селе волейбольную команду. Альмир Ульмаскулов потерял ногу во время выполнения боевых задач. А после реабилитации решил начать новую жизнь. В сельском доме культуры он оборудовал целый спортивный комплекс с раздевалками, зоной для игры в пинг-понг, тренажерным и волейбольным залами. Уже год мужчина тренирует местных школьников, возит их на соревнования и занимается спортом сам.
Ежедневные тренировки — неотъемлемая часть жизни Альмира Ульмаскулова. Среди любимых упражнений — жим лежа и становая тяга. Вот только некоторые тренажеры ему больше не доступны после ранения, из-за которого Альмир потерял ногу. Их отряд набрел на заминированное поле. Мужчина признается: сначала даже не понял, что произошло.
Пять месяцев восстановления в госпитале, и Альмир вернулся домой, в деревню Новые Киешки Кармаскалинского района. Соблазн опустить руки он преодолел и вдохнул жизнь в местный дом культуры. Мужчина начал давать уроки пауэрлифтинга и волейбола.
Для Альмира Ульмаскулова быть наставником — это способ как самому не растерять физическую форму, так и помочь ребятам проводить свободное время с пользой. Эту цель удалось перевыполнить — юные спортсмены уже начали выступать на соревнованиях.
Идею направить энергию молодежи в правильное русло поддержали местная администрация и спонсоры. Совместными усилиями пустующий спортзал наполнили тренажерами, скамейками, столом для пинг-понга.
И останавливаться на этом Альмир не планирует. Уже начал проводить для детей футбольные тренировки, а если будут маты, готов обучать борьбе куреш. Вскоре ветеран намерен получить высшее тренерское образование.