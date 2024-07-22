В Башкирии боец СВО собрал волейбольную команду

Боец специальной операции собрал в родном селе волейбольную команду. Альмир Ульмаскулов потерял ногу во время выполнения боевых задач. А после реабилитации решил начать новую жизнь. В сельском доме культуры он оборудовал целый спортивный комплекс с раздевалками, зоной для игры в пинг-понг, тренажерным и волейбольным залами. Уже год мужчина тренирует местных школьников, возит их на соревнования и занимается спортом сам.

Ежедневные тренировки — неотъемлемая часть жизни Альмира Ульмаскулова. Среди любимых упражнений — жим лежа и становая тяга. Вот только некоторые тренажеры ему больше не доступны после ранения, из-за которого Альмир потерял ногу. Их отряд набрел на заминированное поле. Мужчина признается: сначала даже не понял, что произошло.

Боль была, терпимая боль. Потом уже боевые товарищи, которые там со мной были, они вытащили меня, считай, из передка. Вот этим ребятам спасибо. Альмир Ульмаскулов, участник специальной военной операции

Пять месяцев восстановления в госпитале, и Альмир вернулся домой, в деревню Новые Киешки Кармаскалинского района. Соблазн опустить руки он преодолел и вдохнул жизнь в местный дом культуры. Мужчина начал давать уроки пауэрлифтинга и волейбола.

Я когда занималась танцами, что-то мне ребята говорят: «Вот, спортзал открывают, давай сходим поиграем». И я что-то несколько дней начала ходить и начала думать, стоит ли мне это делать. Ну и потом уже как-то само проявилось, я начала здесь играть и помогать остальным новичкам. Миляуша Емикеева, ученица общеобразовательной школы села Новые Киешки

Когда нам сказали, что в спортзале появился тренер, сюда приходило очень много человек, и приходит. Все занимаются, все приходят, всем интересно. Очень хороший, добрый. Никогда не кричит, не ругается, всему учит. Если допустил ошибку, тоже научит правильно все сделать. Виктория Гаскарова, ученица общеобразовательной школы села Новые Киешки

Для Альмира Ульмаскулова быть наставником — это способ как самому не растерять физическую форму, так и помочь ребятам проводить свободное время с пользой. Эту цель удалось перевыполнить — юные спортсмены уже начали выступать на соревнованиях.

Поначалу я не думал, что на соревнования будем ездить. Потом уже, когда дети начали подтягиваться, понял, что этим надо заниматься. Потому что дети тоже хотят заниматься. Ну, на соревнованиях тоже, когда призовые места занимаем, хорошо. Альмир Ульмаскулов, участник специальной военной операции

Идею направить энергию молодежи в правильное русло поддержали местная администрация и спонсоры. Совместными усилиями пустующий спортзал наполнили тренажерами, скамейками, столом для пинг-понга.

Это человек с большим сердцем. И я думаю, что для многих ребят, которые возвращаются из зоны специальной операции, Альмир — это большой пример. Человек, во-первых, не испугался, он прошел такое, которое не пожелаешь никому пройти. И пройдя через это, вернувшись, он не потерял свою человечность. Гаиля Бикбаева, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан