В Уфе мужчину, стрелявшего в ребенка, нашли по «аватарке» в чате

Правоохранители вычислили 62-летнего уфимца, ранившего из пневматической винтовки в 10-летнюю девочку, по аватарке в общедомовом чате. Об этом рассказывает ИА «Башинформ».

По предварительным данным, после происшествия стражи порядка провели подворовый обход, разговаривали с жильцами домов по улице Касимовской. Затем изучили общедомовой чат в мессенджере, где они обратили внимание на аватарку мужчины с оружием в руках.

Как выяснилось, он был старшим по подъезду и дому. Когда правоохранители пришли к нему, мужчина сознался, что стрелял именно он из пневматики с оптикой. С его слов, дети сильно шумели, беспокоили его и супругу, и он решил их припугнуть. Так пуля попала в ногу девочки.

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала, что уфимцу предъявлено обвинение по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия». Сейчас он находится под стражей.