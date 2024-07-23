В Башкирии за выходные задержали 212 пьяных водителей

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции республики задержали 212 пьяных водителей. Нарушители были не только за рулем автомобилей, но и двухколесного транспорта. Некоторые из них оскорбляли полицейских и оказывали сопротивление. А кто-то пытался подкупить служителей закона.

Этот мужчина в Кумертау с ходу начал ругаться с дорожными полицейскими. На требование остановиться он не отреагировал. В итоге перепалка со служителями закона завершилась задержанием. От прохождения медосвидетельствования отказался, автомобиль забрали на штрафстоянку.

В Федоровском районе автомобиль съехал в кювет. В салоне находился мужчина, который ранее был лишен прав за нетрезвую езду. Теперь ему грозит уголовка. В этом же районе был задержан мотоциклист, который также был пьян и ехал за рулем без шлема. Другой пьяный мотоциклист в Абзелиловском районе и вовсе не имел прав на управление двухколесным транспортом. Поэтому в его активе теперь несколько административных протоколов.

В Караидельском районе водитель, который едва стоял на ногах, пытался дать взятку полицейским. Проходить медосвидетельствование не торопился, а вот деньги полицейским предлагал настойчиво. Пытаясь избежать наказания, увеличил сумму до 50 тысяч рублей. Инспекторы отвезли его в медучреждение. Освидетельствование показало 1,3 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина попался за таким нарушением повторно. Теперь ему грозит уголовка сразу по двум статьям. Всего за выходные госавтоинспекторы зафиксировали более 4 тысяч нарушений.

Кроме того, в регионе стартовали профилактические мероприятия «Встречная полоса». За полгода зарегистрировано почти 100 ДТП из-за выезда на встречку. В результате 39 человек погибли и 165 получили травмы.

В рамках профилактических мероприятий в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 400 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения, где это запрещено правилами. Кроме этого, инспекторы ДПС проводят беседы с водителями, говорят об опасности и последствиях данного вида ДТП. Артём Худяков, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан