На диких пляжах Уфы установили запрещающие аншлаги на английском языке

В башкирской столице на неофициальных пляжах начали устанавливать аншлаги о запрете купания на английском языке, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

В ведомстве информируют, что данная необходимость продиктована тем, что город становится все более привлекательным для туристов. И в том случае если иностранные туристы захотят отдохнуть в знойный день на опасных участках водоемов, они поймут, что там купаться запрещено.

Кроме того, в настоящее время в университетах Уфы обучаются сотни иностранных студентов. Запрещающие купание аншлаги на английском установили на берегу Белой в Кировском районе столицы, где зафиксировано несколько случаев на воде с иностранцами. Такие таблички будут установлены во всех районах города.