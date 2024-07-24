В Башкирии семья организовала грибную ферму благодаря господдержке

Семья из Баймакского района воспользовалась господдержкой и открыла свое дело. Владислав и Фируза Марковы организовали грибную ферму. Своими силами они закупили часть оборудования и обустроили помещение для выращивания шампиньонов.

Заняться грибами семья решила, после того, как несколько лет назад перед Новым годом не нашла на прилавках магазинов шампиньоны. Пока у них лишь одна камера, а для непрерывности процесса выращивания грибов необходимы еще две, говорят Марковы.