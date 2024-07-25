В Уфе выбирают лучшего каменщика

В столице стартовал Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик». За звание победителя боролись девять команд из Уфы и Нефтекамска. Ежегодно Минстрой Башкортостана проводит состязания «Лучший по профессии строительного комплекса Республики Башкортостан». Традиционно в два этапа.
Каменщикам предстояло продемонстрировать свои практические умения по кирпичной кладке стены и показать знания по вопросам охраны труда. По итогам соревнований лучшая команда будет представлять республику на всероссийском конкурсе. Состязания проходили на базе крупного жилого квартала.