В Уфе выбирают лучшего каменщика

В столице стартовал Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик». За звание победителя боролись девять команд из Уфы и Нефтекамска. Ежегодно Минстрой Башкортостана проводит состязания «Лучший по профессии строительного комплекса Республики Башкортостан». Традиционно в два этапа.