В Башкирии спасатели предотвратили падение детей из окна пятого этажа

В экстренные службы Башкирии поступило сообщение о том, что в Белорецке на подоконнике пятого этажа многоэтажки замечены дети, имеется угроза их падения. Об этом информирует пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

Прибыв на место, спасатели по автолестнице поднялись к окну. К счастью, угрозы падения малышей не было, окно было открыто в режиме проветривания. Дети находились под присмотром родителей.

В ведомстве еще раз напомнили, что открытое окно – это всегда опасность для ребенка из-за его естественного любопытства.