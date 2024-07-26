В Башкирии центры занятости будут полностью переформатированы

Центры занятости в Башкортостане будут полностью переформатированы. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Радий Хабиров. Комплексная модернизация проходит по нацпроекту «Демография».

Появятся элементы доступной среды, большие экраны, детские зоны, электронная очередь. В режиме одного окна будут оказывать целые комплексы услуг. Также специалисты будут помогать составлять резюме, помочь освоить новую профессию и открыть бизнес. В трех новых центрах время ожидания сократилось в два раза. Помимо капремонта, строятся и новые модульные здания.