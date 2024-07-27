Радий Хабиров встретился с воспитанниками военно-патриотических клубов

Радий Хабиров в парке «Патриот» пообщался с участниками профильной смены, посвященной воздушно-десантным войскам. Азы общевойсковой подготовки проходят 200 воспитанников военно-патриотических клубов из разных уголков республики.
Общение проходило в формате вопрос-ответ. Дети интересовались, какая у главы республики любимая марка машины, что он любит делать в свободное время, и просили поделиться мотивирующими цитатами. Радий Хабиров рассказал, что два раза в неделю старается играть в хоккей, любит читать книги и проводить время со своими детьми.
На вопрос, каким он видит светлое будущее, глава региона посоветовал всегда ставить конкретные задачи и добиваться их. Ну а в данный момент, по его словам, самая главная цель — поддержка спецоперации: бойцов и их семей. Для этого власти развивают экономику. Он также рассказал о больших возможностях для молодежи, которые создаются в регионе, в частности при получении образования.
В процессе профильной смены участники — школьники и студенты колледжей — изучают тактическую медицину, будут прыгать с парашютной выставки и проходить огневую подготовку. Радий Хабиров предложил самым метким посостязаться с ним в стрельбе по мишеням. В импровизированном турнире участвовали четыре курсанта. По мишеням стрелял и сам глава республики. Лучшим он подарил именные часы.