Радий Хабиров встретился с воспитанниками военно-патриотических клубов

Радий Хабиров в парке «Патриот» пообщался с участниками профильной смены, посвященной воздушно-десантным войскам. Азы общевойсковой подготовки проходят 200 воспитанников военно-патриотических клубов из разных уголков республики.

Общение проходило в формате вопрос-ответ. Дети интересовались, какая у главы республики любимая марка машины, что он любит делать в свободное время, и просили поделиться мотивирующими цитатами. Радий Хабиров рассказал, что два раза в неделю старается играть в хоккей, любит читать книги и проводить время со своими детьми.

На вопрос, каким он видит светлое будущее, глава региона посоветовал всегда ставить конкретные задачи и добиваться их. Ну а в данный момент, по его словам, самая главная цель — поддержка спецоперации: бойцов и их семей. Для этого власти развивают экономику. Он также рассказал о больших возможностях для молодежи, которые создаются в регионе, в частности при получении образования.

Я пришёл к вам сегодня с уважением и надеждой как к взрослым людям, настоящим мужчинам, будущим жёнам и матерям. Пусть всё в вашей жизни получается. А если что-то идёт не так – вставайте, отряхивайтесь и снова идите вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан