В Башкирии прошло выездное заседание федерации профсоюзов

Индексация работающим пенсионерам – восстановление справедливости, которую помогли решить представители профсоюза в том числе. Об этом говорили на совещании в Туймазинском районе, где прошло заседание республиканской федерации.
Подвели промежуточные итоги, обсудили планы работы и наградили отличившихся работников. Туймазинский профсоюз работает активно, здесь выполняется социальное партнерство, отчасти поэтому и провели совещание здесь. Затронули и вопросы федерального уровня, в том числе индексацию работающим пенсионерам.