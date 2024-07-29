На трассе в Башкирии во встречном ДТП погибла пенсионерка

На 52 км автотрассы Чишмы - Киргиз-Мияки в Давлекановском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Предварительно , накануне днем столкнулись встречные ВАЗ-2115 и «Hyundai Creta».
В результате аварии 68-летняя пассажирка отечественного авто скончалась в больнице от полученных травм. Помощь медиков потребовалась водителю иномарки. Еще четверых пассажиров, в том числе двоих детей, были осмотрены врачами и отпущены. По факту ДТП проводится проверка.
Фото и видео: ГАИ РБ