На трассе в Башкирии во встречном ДТП погибла пенсионерка

В результате аварии 68-летняя пассажирка отечественного авто скончалась в больнице от полученных травм. Помощь медиков потребовалась водителю иномарки. Еще четверых пассажиров, в том числе двоих детей, были осмотрены врачами и отпущены. По факту ДТП проводится проверка.