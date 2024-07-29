В зону СВО возвращаются бойцы из Уфы после краткосрочного отпуска

Военнослужащие по контракту от Башкортостана теперь получают подъемные до 1 млн рублей. Сумма увеличена по поручению Радия Хабирова. Она формируется за счет единовременной выплаты, которая составляет 505 тысяч, и выплат от Минобороны России и муниципалитетов. Жители республики, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут обратиться в ситуационный центр по номеру 122, а также в офисы МФЦ «Мои документы».