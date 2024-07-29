В Башкирии благодаря соцконтрактам активно развивается малый бизнес

Не ждать, а действовать — открывать свое дело и выйти на стабильный доход. В Башкортостане для этого созданы все условия. Начинающие и действующие предприниматели могут получить меры поддержки, в том числе адресную по соцконтракту. К примеру, в этом году в Белебеевском районе на запуск собственного дела получили АСПК 18 человек. Каждый по 350 тыс. рублей. Появились парикмахерская, салон красоты, производство мебели и даже спортзал для каратистов. Деньги начинающие бизнесмены потратили на аренду помещения, закупку материалов, оборудования и рекламу. Съемочная группа БСТ побывала в гостях в мастерской по изготовлению деревянных лестниц.

Балясины могут быть разных размеров и форм, с их помощью можно как подчеркнуть стиль лестницы, так и создать дополнительный контраст. Но эти столбики — не только элемент декора. Они выполняют также и защитную роль. В комплекте с перилами служат ограждением на высоте.

В эту сферу Азамат Илиятуллин попал по воле случая. Друг позвал помочь в столярный цех. Так появилась жажда созидать. К тому же, со слов мастера, запах деревянной стружки и шум работающего станка ничем не заменить. Уроки труда в школе не прошли для него даром — учился всему быстро. И несколько лет назад коллега по цеху предложил вместе открыть мастерскую. Теперь Азамат — не простой столяр, а краснодеревщик. Он отлично разбирается в породах древесины и создает уникальные изделия на заказ.

Пока столяр шлифует детали лестницы, этот аппарат занят шахматной доской. Сложные и мелкие теперь режут на станке с ЧПУ. Это намного ускорило процесс производства, говорит мастер. Оборудование появилось только в этом году. Благодаря адресной социальной помощи в размере 350 тыс. рублей.

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Семья из Баймакского района также воспользовалась господдержкой и открыла свое дело. Марковы организовали грибную ферму. Своими силами они закупили часть оборудования и обустроили помещение для выращивания шампиньонов. Благодаря АСПК семья приобрела допоборудование для охлаждения, вентиляции, отопления, водопровода и измерения углекислого газа.

Семья занялась грибами после того, как несколько лет назад перед Новым годом не нашла на прилавках магазинов шампиньоны. Пока у них лишь одна камера, а для непрерывности процесса выращивания грибов необходимы еще две, говорят Марковы. К тому же, шампиньоны очень капризны. И поэтому начинающим предпринимателям приходится приложить немало сил, чтобы получить достойный урожай.

Адресную поддержку по соцконтракту могут получить жители республики с невысокими доходами. Благодаря выплате можно найти работу, запустить бизнес или развивать личное подсобное хозяйство. Сумма будет варьироваться в зависимости от цели.

Иногда люди не решаются рисковать и без того небольшим капиталом. И откладывают свою мечту на долгий ящик. А вот соцконтракт может помочь попробовать себя в предпринимательстве. Так, с начала года открыли свой бизнес при поддержке программы почти 900 человек, расширили подсобное хозяйство более 700 семей. Также огромное количество примеров, когда из малого дела вырастали крепкие фермерские хозяйства.

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Уфимская волна