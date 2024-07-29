Глава района Башкирии продлил контракт с Минобороны для участия в СВО

Глава администрации Куюргазинского района республики Юлай Исаев рассказал информагентству «Башинформ» о том, почему он решил в ноябре прошлого года подписать контракт и отправиться в зону проведения спецоперации.
По словам самого участника СВО, задумывался о службе на передовой, как только о ней было объявлено. Несколько раз мужчина ездил на фронт с гумконвоем, и в какой-о момент понял, что его место там – в одном строю с земляками, которые сегодня стоят на защите интересов нашей Родины.
Юлай взял позывной «Самурай». В ходе телемарафона «Время героев», который прошел на телеканале БСТ, он подчеркнул, что руководствовался принципом главы государства.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
С 10 июля 2024 года в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты воинам, заключившим контракт с Минобороны страны, до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными, региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении контракта получат до 1 млн рублей.