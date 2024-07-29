Глава района Башкирии продлил контракт с Минобороны для участия в СВО

Глава администрации Куюргазинского района республики Юлай Исаев рассказал информагентству «Башинформ» о том, почему он решил в ноябре прошлого года подписать контракт и отправиться в зону проведения спецоперации.

Фото №1 - Глава района Башкирии продлил контракт с Минобороны для участия в СВО

По словам самого участника СВО, задумывался о службе на передовой, как только о ней было объявлено. Несколько раз мужчина ездил на фронт с гумконвоем, и в какой-о момент понял, что его место там – в одном строю с земляками, которые сегодня стоят на защите интересов нашей Родины.

 Юлай взял позывной «Самурай». В ходе телемарафона «Время героев», который прошел на телеканале БСТ, он подчеркнул, что руководствовался принципом главы государства.

В зону СВО я пошёл служить, прежде всего, из-за чувства патриотизма. Об этом можно много говорить высокопарных слов. Знаете, наш президент Владимир Владимирович Путин сказал: «Если драка неизбежна, бей первым. Вот поэтому я здесь. За свою прежнюю работу, за район я не беспокоюсь. В районе осталась работоспособная команда, она там все задачи решает в рабочем порядке. Ну, а здесь я потому, что посчитал: Родина без меня обойтись не может. Полгода уже отслужил. Продлил контракт ещё на полгода. Продлил, поскольку пришло пополнение, молодые ребята. Их надо обучать. У нас уже есть опыт и его надо передавать. Был в отпуске. Конечно же, дома хорошо, всех повидал, соскучился по родным местам. Но тянуло сюда. Мне без моих товарищей было тяжко, да и они по мне скучали. Тем, кто собирается на СВО, хочу сказать — это правильный поступок. Родину нужно защищать.

Юлай Ильясов, доброволец СВО

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

С 10 июля 2024 года в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты воинам, заключившим контракт с Минобороны страны, до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными, региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении контракта получат до 1 млн рублей.

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