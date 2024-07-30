Президиум Всемирного курултая башкир провел встречу с жителями Баймакского района

В Баймакском районе президиум Всемирного курултая башкир встретился с местными общественниками. Его председатель и депутат Госдумы страны Эльвира Аиткулова рассказала об успешных проектах организации, в том числе расширении конкурса «Трезвое село».

Кроме того, был поднят вопрос о подготовке к шестому съезду Всемирного курултая башкир. Руководитель исполкома общественной организации Юлдаш Юсупов четко обозначил основные задачи стратегии развития башкирского народа. В их числе – поддержка традиционных семейных ценностей, открытие полилингвальных учебных заведений, подготовка кадров для республики.