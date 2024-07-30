Шарифа Кужахметова из Башкирии отмечает 100-летний юбилей

Свой вековой юбилей отметила Шарифа Кужахметова – труженик тыла и ветеран труда из села Абзаново Архангельского района Башкортостана. Она прошла непростой путь – молодость выпала на годы Великой Отечественной войны. Окончив четыре класса школы, стала работать в колхозе, чему и посвятила более 40 лет своей жизни.

Несмотря на почтенный возраст, Шарифа Кужахметова до сих пор полна сил и энергии, а в ее глазах горит огонек. Песни, танцы, праздничное застолье и душевные поздравления – именно так она встретила свой сотый день рождения. Однако в этом году празднование выдалось особенным, и юбилей она отметила не только в кругу семьи. Приехали поздравить именинницу артисты из местного дома культуры, соседи и знакомые.

Дети мои очень благородные и благодарные. Сын и две дочери помогают, со снохой живем вместе в согласии, душа в душу 36 лет. Дети часто приезжают, за мной ухаживают. Я уже привыкла жить в деревне, в городе надолго не задерживаюсь. Шарифа Кужахметова

Шарифа Исангалеевна с детства умело ведет хозяйство. Рано потеряв отца, она была вынуждена оставить учебу и помогать маме, работая в колхозе. Поэтому домашние дела легли на ее плечи, став ежедневной рутиной. Создав свою семью, Шарифа Кужахметова обрела помощниц в лице дочерей и невестки.

Возраст сейчас, но она на месте не сидит. Что-то ей нужно делать. То сюда бегает, то такой совет дает. Жизнерадостная она – любит жизнь, хозяйство, все подсказывает. Это хорошо, что есть взрослый человек, который подсказывает, своим умом делится. Сария Кужахметова, невестка Шарифы Кужахметовой

К мнению опытной и мудрой женщины прислушивается каждый член семьи. Все внимание она дарит девяти внукам и двенадцати правнукам. Внучка говорит, всё в селе напоминает ей детство: каждое лето с братьями и сестрами просыпались от аромата на кухне, ходили по ягоды и ездили на сенокос.

Она относилась к нам с трепетом, она ждала каждый раз, когда мы приезжали. Даже в те времена, когда телефонов не было, она умудрялась через соседей позвонить как-то, узнать как-то, как у нас дела. То есть, бабушка для нас – это всё. Эльмира Мухаметзянова, внучка Шарифы Кужахметовой

Именинница всегда помогала односельчанам, никогда не оставалась в стороне и порой сопереживала совершенно незнакомым людям. Отдавала последнее, что у нее было.

Бабушкам помогала еще воду носить, дрова колоть. 10 бабушкам помогала, наверное, в деревне. Вот такая она. Хоть ей 100 лет, все еще она старается чем-то помогать, что-то делать. Всю жизнь работала и не может спокойно сидеть. Хусна Каримова, дочь Шарифы Кужахметовой