Шарифа Кужахметова из Башкирии отмечает 100-летний юбилей

Свой вековой юбилей отметила Шарифа Кужахметова – труженик тыла и ветеран труда из села Абзаново Архангельского района Башкортостана. Она прошла непростой путь – молодость выпала на годы Великой Отечественной войны. Окончив четыре класса школы, стала работать в колхозе, чему и посвятила более 40 лет своей жизни.
Несмотря на почтенный возраст, Шарифа Кужахметова до сих пор полна сил и энергии, а в ее глазах горит огонек. Песни, танцы, праздничное застолье и душевные поздравления – именно так она встретила свой сотый день рождения. Однако в этом году празднование выдалось особенным, и юбилей она отметила не только в кругу семьи. Приехали поздравить именинницу артисты из местного дома культуры, соседи и знакомые.
Шарифа Исангалеевна с детства умело ведет хозяйство. Рано потеряв отца, она была вынуждена оставить учебу и помогать маме, работая в колхозе. Поэтому домашние дела легли на ее плечи, став ежедневной рутиной. Создав свою семью, Шарифа Кужахметова обрела помощниц в лице дочерей и невестки.
К мнению опытной и мудрой женщины прислушивается каждый член семьи. Все внимание она дарит девяти внукам и двенадцати правнукам. Внучка говорит, всё в селе напоминает ей детство: каждое лето с братьями и сестрами просыпались от аромата на кухне, ходили по ягоды и ездили на сенокос.
Именинница всегда помогала односельчанам, никогда не оставалась в стороне и порой сопереживала совершенно незнакомым людям. Отдавала последнее, что у нее было.
Поэтому многие из родственников считают ясную память, хорошие зрение и слух на старости лет наградой от Бога за все благие дела. Даже сейчас Шарифа Исангалеевна не сидит на месте: каждый день работает в огороде и заботится о своих близких. В этом ее секрет долголетия – постоянное движение и доброе сердце.