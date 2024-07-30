В Башкирии все больше мужчин выбирают контрактную службу в зоне СВО

Сегодня из Аскино проводили очередного добровольца на контрактную службу в зону проведения спецоперации. Об этом в своих социальных сетях написал глава администрации Аскинского района Башкирии Динис Юсупов.

Он отметил, что нынешний боец живет с мамой в деревне Новая Кара, постоянного места работы у него нет.

Признается, что надоело «шабашить». Решил заняться серьезным, мужским делом. Отмечает, что пришла и его пора отдать долг Родине, ведь срочную службу он не проходил. Удачи тебе, боец и легкой службы! Верим в тебя, ждем с Победой! Динис Юсупов, глава администрации Аскинского района РБ

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

С 10 июля 2024 года в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты воинам, заключившим контракт с Минобороны страны, до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными, региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении контракта получат до 1 млн рублей.