В Башкирии прошла волонтёрская акция «Вода России»

В Краснокамском районе прошла межрегиональная волонтерская акция «Вода России». Одновременно на очистку берегов реки Камы от мусора вышли более 2000 человек из Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Пермского края и Кировской области.
Экоактивистов не испугала дождливая погода. Перед началом прошла разминка, а старт дала олимпийская чемпионка по фехтованию, амбассадор акции «Вода России» в Башкортостане Аделина Загидуллина.
В районе села Николо-Березовка волонтеры очистили в этот день почти 11 км берега. Они собрали порядка 200 мешков мусора. Кроме того, состоялись семейные экомастер-классы по изготовлению кукол из переработанных материалов, раздельному сбору отходов, росписи деревянных матрешек, а также конкурс на лучшую находку.
В конце дня подвели итоги и наградили наиболее активных. Победителем стала команда, собравшая 26 мешков отходов. Всего же за время межрегионального экомарафона было очищено порядка 520 км берега Камы.