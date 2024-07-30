В Башкирии прошла волонтёрская акция «Вода России»

В Краснокамском районе прошла межрегиональная волонтерская акция «Вода России». Одновременно на очистку берегов реки Камы от мусора вышли более 2000 человек из Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Пермского края и Кировской области.

Экоактивистов не испугала дождливая погода. Перед началом прошла разминка, а старт дала олимпийская чемпионка по фехтованию, амбассадор акции «Вода России» в Башкортостане Аделина Загидуллина.

В районе села Николо-Березовка волонтеры очистили в этот день почти 11 км берега. Они собрали порядка 200 мешков мусора. Кроме того, состоялись семейные экомастер-классы по изготовлению кукол из переработанных материалов, раздельному сбору отходов, росписи деревянных матрешек, а также конкурс на лучшую находку.

В конце дня подвели итоги и наградили наиболее активных. Победителем стала команда, собравшая 26 мешков отходов. Всего же за время межрегионального экомарафона было очищено порядка 520 км берега Камы.

уфавсердце
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии