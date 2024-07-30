В Башкирии прошла волонтёрская акция «Вода России»

В Краснокамском районе прошла межрегиональная волонтерская акция «Вода России». Одновременно на очистку берегов реки Камы от мусора вышли более 2000 человек из Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Пермского края и Кировской области.

Экоактивистов не испугала дождливая погода. Перед началом прошла разминка, а старт дала олимпийская чемпионка по фехтованию, амбассадор акции «Вода России» в Башкортостане Аделина Загидуллина.

В районе села Николо-Березовка волонтеры очистили в этот день почти 11 км берега. Они собрали порядка 200 мешков мусора. Кроме того, состоялись семейные экомастер-классы по изготовлению кукол из переработанных материалов, раздельному сбору отходов, росписи деревянных матрешек, а также конкурс на лучшую находку.