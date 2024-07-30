Паводок в Башкирии: как регион справляется со стихией

В нескольких районах Башкирии выпало сразу несколько месячных норм осадков. Таковы результаты проливных дождей, которые в последнее время прошлись по региону.

На 18:00 30 июля на контроле у спасателей находятся 17 ситуаций в 9 районах: подтоплены 12 придомовых территорий, 5 участков дорог и 3 моста.

В основном в зоне риска северо-восток, здесь значительно вырос уровень рек Ай и Юрюзань. Увеличился приток к Павловскому водохранилищу, что может привести к подтоплениям в нижней части реки Уфы.

Радий Хабиров поручил всем ответственным службам устранить последствия резкого подъема воды. Он подчеркнул: работу по мостам и дорогам нужно начинать немедленно. Также он попросил решить ситуацию с личным ущербом. Если какой-то семье нужна помощь, тянуть с этим нельзя ни в коем случае.

Самый чувствительный подъем воды был отмечен в горных районах республики. Глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов заявил, что уровень воды в реках в районе сейчас уже снижается, специальные службы приступили к восстановлению дорожного полотна. Подрядчик ведет работы на дороге «Малоказаккулово – Сураманово – автодороги Баимово – Озерный», завозит материал для восстановления дороги «Старобайрамгулово – Шарипово – Вознесенка». Деревню Мулдашево стихия пока не отпускает: восстановить мостовое сооружение пока не представляется возможным.

Еще одна проблемная точка — Бурзянский район. Здесь восстанавливают мост на дороге Саркая, который был поврежден в результате сильных дождей. Сейчас ведутся работы по отсыпке поверхности, на днях все работы будут завершены.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что уже объехал все проблемные участки в своем муниципалитете. По его словам, если сильных дождей больше не будет, можно считать, что критическая точка пройдена.

В Мелеузовском районе в зоне подтопления оказался частный сектор. Вся дальнейшая ситуация напрямую зависит от дождей и работы водохранилищ. Глава района Рустэм Шамсутдинов отмечает: уровень рек Белая, Нугуш и Каран значительно повысился из-за дождей. Кроме того, уменьшается объем сброса воды на Нугушском и Юмагузинском водохранилищах, что повлечет за собой спадение уровня воды в реке Белой.