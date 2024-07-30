Заказ за день: как в Башкирии развивается легкая промышленность

Башкортостан находится в числе лидеров по развитию промышленной инфраструктуры среди регионов России. На сегодняшний день в регионе работают 12 индустриальных парков и 19 тематических парков. Также создано 9 промышленных кластеров. По этому показателю республика занимает первое место в стране. С перспективами развития легкой промышленности в городе Ишимбае ознакомилась съёмочная группа БСТ.
За одну смену Розалия Каримова может проверить до 80 таких носков. Она работает вязальщицей уже более 30 лет. Получив специальное образование, Розалия устроилась работать на предприятие в Ишимбае. Несмотря на технологическое оснащение, ручной труд здесь также необходим.
Это лишь первый этап производства. Дефицита сырья не наблюдается. Его импортируют из Китая и Узбекистана. Предприятие хорошо оснащено технически, что позволяет выполнять заказы всего за день.
Легкая промышленность в Башкортостане развивается и благодаря Ишимбайскому текстильному заводу. Предприятию предстоит завершение капитального ремонта и обновление швейного оборудования.
С начала года здесь произведено 139 тыс. товарных единиц на сумму почти 37 миллионов рублей. 50% продукции предназначено для Башкортостана, остальная часть поставляется в другие регионы страны.
В летний сезон ассортимент активно пополняется школьными товарами. На фабрике шьют белые блузки и брюки, планируют выпускать платья и жилетки. Принимают и спецзаказы, например, вот такие джемперы для школьников из Кумертау.
Вопросы развития промышленности почти ежедневно поднимаются Радием Хабировым. Это не только промчасы и заседания коллегий, а комплексный подход. Система вновь признана лучшей на федеральном уровне: Башкортостан вернул себе первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2023 год.
Предприятия республики хорошо оснащены и технически. Особенно выделяется оборудование на фабрике ZASPORT. Здесь есть как автоматические, так и лазерные раскройные комплексы. На последних можно обрабатывать любой материал, в том числе дерево и металл.
Заказов поступает много: как из России, так и из-за рубежа. Компания активно расширяет штат и проводит набор сотрудников. Соискателям предлагают достойный заработок, возможность работы вахтовым методом и специальное обучение в центрах занятости.