Заказ за день: как в Башкирии развивается легкая промышленность

Башкортостан находится в числе лидеров по развитию промышленной инфраструктуры среди регионов России. На сегодняшний день в регионе работают 12 индустриальных парков и 19 тематических парков. Также создано 9 промышленных кластеров. По этому показателю республика занимает первое место в стране. С перспективами развития легкой промышленности в городе Ишимбае ознакомилась съёмочная группа БСТ.

За одну смену Розалия Каримова может проверить до 80 таких носков. Она работает вязальщицей уже более 30 лет. Получив специальное образование, Розалия устроилась работать на предприятие в Ишимбае. Несмотря на технологическое оснащение, ручной труд здесь также необходим.

И ручная, и ходим, и заправки вот у нас. Очень много заявок, по разным цветам вот заправляем — кому-то желтые, кому какой, разные цвета, спецзаказы. Розалия Каримова, вязальщица

Это лишь первый этап производства. Дефицита сырья не наблюдается. Его импортируют из Китая и Узбекистана. Предприятие хорошо оснащено технически, что позволяет выполнять заказы всего за день.

Дальше изделие поступает в красильно-выпускной цех, где уже происходит отделочная обработка изделий. Если нужно крашение, происходит процесс крашения, потом формировка. И уже упаковка, подбор пары и упаковка изделия на склад. Галина Ермилова, заместитель директора по производству Ишимбайской чулочной фабрики

Фабрика старейшая, но мы стараемся идти в ногу со временем. Выпускаем разные модели как для взрослого населения, так и для детей. Есть у нас прямо современные детские линейки, называется «Малыш». Сергей Трапезников, директор Ишимбайской чулочной фабрики

Легкая промышленность в Башкортостане развивается и благодаря Ишимбайскому текстильному заводу. Предприятию предстоит завершение капитального ремонта и обновление швейного оборудования.

Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен. Фабрика выпускает большое количество бельевых изделий, верхних трикотажных изделий. Для всех возрастных групп: ясельная, детская, женское, мужское, в широкой цветовой гамме и в полной шкале размеров, в соответствии с требованиями покупателей. Наталья Гусева, главный технолог Ишимбайского текстильного завода

С начала года здесь произведено 139 тыс. товарных единиц на сумму почти 37 миллионов рублей. 50% продукции предназначено для Башкортостана, остальная часть поставляется в другие регионы страны.

В летний сезон ассортимент активно пополняется школьными товарами. На фабрике шьют белые блузки и брюки, планируют выпускать платья и жилетки. Принимают и спецзаказы, например, вот такие джемперы для школьников из Кумертау.

Вопросы развития промышленности почти ежедневно поднимаются Радием Хабировым. Это не только промчасы и заседания коллегий, а комплексный подход. Система вновь признана лучшей на федеральном уровне: Башкортостан вернул себе первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2023 год.

Мы сильны нашей развитой промышленной инфраструктурой. В Башкортостане действуют 12 индустриальных и 19 технопарков. Создано девять промышленных кластеров. По этому показателю мы первые в России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Предприятия республики хорошо оснащены и технически. Особенно выделяется оборудование на фабрике ZASPORT. Здесь есть как автоматические, так и лазерные раскройные комплексы. На последних можно обрабатывать любой материал, в том числе дерево и металл.

Всё начинается с разработки техдокументации на изделие, она проходит определенные этапы согласования у заказчиков, конструкторов, дизайнеров, технологов. Дальше это уже идет на отшив, создаются пробные опытные образцы. Они проверяются, согласовываются. Если все нормально, создается техническая документация, и дальше изделие уже выходит на производство, на потоковую сборку. Александр Жернов, исполнительный директор фабрики ZASPORT