В Башкирии может появиться точка сборки карьерных самосвалов

В Сибае может появиться
точка сборки карьерных самосвалов на базе ремонтно-механического завода. Проект
в этом году уже обсуждался и был поддержан на выездном «Инвестчасе» под
председательством Радия Хабирова в ходе инвестсабантуя «Зауралье».
Руководство предприятия отмечает, что сейчас работает над определением источников финансирования. Ранее завод сотрудничал с горно-обогатительным комбинатом, но после исчерпания сырьевой базы остался без заказов. Сборка карьерных самосвалов весьма востребована. Ближайшая сборка подобных машин находится в Беларуси.