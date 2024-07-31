В Башкирии может появиться точка сборки карьерных самосвалов

В Сибае может появиться точка сборки карьерных самосвалов на базе ремонтно-механического завода. Проект в этом году уже обсуждался и был поддержан на выездном «Инвестчасе» под председательством Радия Хабирова в ходе инвестсабантуя «Зауралье».

