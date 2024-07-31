В Башкирии может появиться точка сборки карьерных самосвалов

В Сибае может появиться точка сборки карьерных самосвалов на базе ремонтно-механического завода. Проект в этом году уже обсуждался и был поддержан на выездном «Инвестчасе» под председательством Радия Хабирова в ходе инвестсабантуя «Зауралье».

Руководство предприятия отмечает, что сейчас работает над определением источников финансирования. Ранее завод сотрудничал с горно-обогатительным комбинатом, но после исчерпания сырьевой базы остался без заказов. Сборка карьерных самосвалов весьма востребована. Ближайшая сборка подобных машин находится в Беларуси.

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